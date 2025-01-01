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CBN e a Tecnologia

Cyber segurança, IA e casa automatizada: as perspectivas da tecnologia para 2025!

Gilberto Sudré, nosso "anjo da guarda tecnológico", prevê as tendências da tecnologia nesse novo ano

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 12:31

Publicado em 

01 jan 2025 às 12:31
Óculos de realidade virtual e inteligência artificial são algumas das tecnologias já usadas em escolas
Inteligência Artificial (IA), cyber segurança e educação digital e são alguns dos pontos do comentarista Gilberto Sudré Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré prepara a bola de cristal para prever as tendências da tecnologia em 2025. Algumas ferramentas, como a Inteligência Artificial (IA), cyber segurança, educação digital e internet das coisas são alguns dos temas que fizeram sucesso em 2024 e que vão seguir influenciando de forma direta este novo ano. "É fundamental a gente entender e compreender as tendências que provavelmente vão moldar o setor de TI no ano de 2025 e, principalmente, olhar os impactos que essas mudanças vão causar", destacou. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 01-01-25

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