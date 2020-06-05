Cuidado! Câmeras residenciais "espionam" famílias na quarentena

Você possui câmeras de vigilância em casa? E babá eletrônica? A pergunta não é a toa: esses dispositivos podem estar te espionando. Por conta do isolamento social, muitas famílias estão passando 24 horas por dia dentro das residências e nem se deram conta que podem estar sendo espionadas por seus próprios aparelhos. Um dos motivos é a ação de cibercriminosos: uma investigação sigilosa da Polícia Federal identificou que, aproveitando a pandemia do coronavírus, criminosos estão invadindo dispositivos eletrônicos residenciais em diversas regiões do País. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica como as câmeras "te espionam" e quais cuidados tomar. Confira!