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CBN E A TECNOLOGIA

Criminosos usam novos golpes com cartões de crédito

Ouça o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 12:13

Publicado em 

14 ago 2019 às 12:13
Você é daquele tipo de internauta que, entre uma promoção e outra, ou para realizar algum pagamento, utiliza o cartão de crédito para fazer sua transação? Pois fique atento porque o chamado “golpe da clonagem” do cartão já atingiu mais de 8 milhões de brasileiros, segundo dados de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Como se proteger desses golpes? As orientações são dele, o comentarista Gilberto Sudré. Confira!
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 14-08-19

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