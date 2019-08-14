Criminosos usam novos golpes com cartões de crédito

Você é daquele tipo de internauta que, entre uma promoção e outra, ou para realizar algum pagamento, utiliza o cartão de crédito para fazer sua transação? Pois fique atento porque o chamado “golpe da clonagem” do cartão já atingiu mais de 8 milhões de brasileiros, segundo dados de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Como se proteger desses golpes? As orientações são dele, o comentarista Gilberto Sudré. Confira!