Criminosos roubam celulares e acessam apps de bancos; saiba como se proteger

Os celulares já eram alvo dos criminosos por seu valor comercial e, agora, estão ainda mais visados pelos aplicativos de banco instalados nestes dispositivos que permitem fazer transferências bancárias com facilidade. Quadrilhas que roubam smartphones têm conseguido acessar apps de bancos de aparelhos desbloqueados para fazer transferências bancárias indevidas. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré dá dicas de segurança para evitar que você seja vitima desse tipo de golpe. Quem também participa da conversa é o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Com a polícia, as orientações sobre o que fazer se o smartphone for roubado ou furtado. Ouça: