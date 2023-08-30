Crianças e adolescentes: os desafios na sociedade digital

A influência da tecnologia da informação na vida de crianças, adolescentes e jovens, especialmente no seu principal espaço de convívio social, que é a escola. Numa sociedade cada vez mais digitalizada, as relações do mundo virtual e do mundo real (físico ou material) se intercalam e confundem, não apenas em aspectos positivos, mas muitas vezes em aspectos negativos que não previstos ou esperados pelos atores que as vivem. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Quem participa da conversa é a Coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Espírito Santo, Adriana Peres. Este é um dos assuntos em destaque no evento gratuito "Infâncias, Juventudes e Tecnologias", que acontece no Centro Universitário Faesa, Campus Vitória, no dia 5 de setembro, a partir das 8h, com especialistas que discutem o assunto. Ouça a conversa completa!