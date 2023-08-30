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CBN e a Tecnologia

Crianças e adolescentes: os desafios na sociedade digital

Quem participa da conversa é a Coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Espírito Santo, Adriana Peres

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 12:04

Publicado em 

30 ago 2023 às 12:04
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia Crédito: Freepik
A influência da tecnologia da informação na vida de crianças, adolescentes e jovens, especialmente no seu principal espaço de convívio social, que é a escola. Numa sociedade cada vez mais digitalizada, as relações do mundo virtual e do mundo real (físico ou material) se intercalam e confundem, não apenas em aspectos positivos, mas muitas vezes em aspectos negativos que não previstos ou esperados pelos atores que as vivem. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Quem participa da conversa é a Coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Espírito Santo, Adriana Peres. Este é um dos assuntos em destaque no evento gratuito "Infâncias, Juventudes e Tecnologias", que acontece no Centro Universitário Faesa, Campus Vitória, no dia 5 de setembro, a partir das 8h, com especialistas que discutem o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 30-08-23

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