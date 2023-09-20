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CBN e a Tecnologia

CPF na farmácia: cuidado ao fornecer os seus dados!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 11:32

Publicado em 

20 set 2023 às 11:32
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
Uma dúvida comum a consumidores é se estabelecimentos, como farmácias, podem coletar dados sensíveis das pessoas e, se por consequência, eles podem ser usados para outros fins. Quem nunca foi perguntado sobre seu CPF ou plano de saúde ao fazer uma compra em uma farmácia? Estes dados podem ser usados para outros fins? E se houver arrependimento, como faz para remover? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré responde a essas e outras dúvidas sobre dados pessoais. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 20-09-23.mp3

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