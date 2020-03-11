Coronavírus: aprenda a higienizar seu eletrônico corretamente

O surto de Covid-19 ao redor do mundo acendeu o alerta da proteção e desinfecção para combater o vírus. Uma das principais recomendações é lavar as mãos constantemente e fazer uso de álcool gel. Mas quanto o assunto é higienização, é necessário também pensar nos smartphones e demais eletrônicos que fazem parte do nosso dia-a-dia. Mas limpar dispositivos eletrônicos requer cuidado, pois eles possuem peças sensíveis a substâncias abrasivas e o contato com a água pode danificá-los. Quem explica como limpá-los corretamente é Gilberto Sudré, no CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (11). Confira!