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CBN e a Tecnologia

Conversas, grupos, listas e comunidades: qual a função de cada ferramenta no WhatsApp?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 03 de Março de 2023 às 11:07

Publicado em 

03 mar 2023 às 11:07
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
O Whatsapp tem liberado muitas novidades nos últimos tempos. Desde o surgimento do aplicativo, que atualmente é o mais usado para comunicação entre brasileiros, novas ferramentas foram oferecidas aos usuários. Tudo começou com conversas individuais. Depois passamos a ter grupos e listas de transmissão. Agora o aplicativo tem comunidades. Mas o que faz exatamente cada um destes recursos? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica as funções e aborda as diferenças entre as ferramentas. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 03-03-23.mp3

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