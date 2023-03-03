Conversas, grupos, listas e comunidades: qual a função de cada ferramenta no WhatsApp?

O Whatsapp tem liberado muitas novidades nos últimos tempos. Desde o surgimento do aplicativo, que atualmente é o mais usado para comunicação entre brasileiros, novas ferramentas foram oferecidas aos usuários. Tudo começou com conversas individuais. Depois passamos a ter grupos e listas de transmissão. Agora o aplicativo tem comunidades. Mas o que faz exatamente cada um destes recursos? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica as funções e aborda as diferenças entre as ferramentas. Ouça a conversa completa!