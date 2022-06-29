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CBN e a Tecnologia

Contra golpes: afinal, vale a pena ter um "celular do Pix"?

Esclareça as dúvidas com o nosso comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 12:01

Publicado em 

29 jun 2022 às 12:01
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A onda crescente de roubos de celulares e denúncias de golpes online tem preocupado bastante os usuários. O principal motivo é a possibilidade de acesso a aplicativos bancários e o uso do Pix para transferência de valores. O que fazer para tornar o celular mais seguro? Caso você tenha sido vitima deste golpe o que fazer? Ter um celular exclusivo para as transações financeiras ajuda? Tema para Gilberto Sudré nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 29-06-22

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