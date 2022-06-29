Contra golpes: afinal, vale a pena ter um "celular do Pix"?

A onda crescente de roubos de celulares e denúncias de golpes online tem preocupado bastante os usuários. O principal motivo é a possibilidade de acesso a aplicativos bancários e o uso do Pix para transferência de valores. O que fazer para tornar o celular mais seguro? Caso você tenha sido vitima deste golpe o que fazer? Ter um celular exclusivo para as transações financeiras ajuda? Tema para Gilberto Sudré nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Ouça a conversa completa!