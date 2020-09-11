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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça tecnologias do dia a dia criadas graças à exploração espacial

As dicas são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 12:02

Publicado em 

11 set 2020 às 12:02
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré nos leva a uma viagem pelo espaço. Mas não tão longe como pode parecer. Vamos conhecer tecnologias inovadoras ligadas a agências espaciais, como a Nasa, e, que depois, acabaram indo parar nas mãos do grande público. Entre os destaques: câmera de telefones celulares, ferramentas sem fio, termômetros e os winglet. Por outro lado, alerta Sudré, existem mitos sobre produtos supostamente criados pela Nasa, como o velcro, teflon e até aquele famoso suco em pó "Tang". Isso mesmo! Acompanhe de onde surgiram esses mitos e, claro, as verdades sobre a origem dessas tecnologias. Ouça!
CBN e a Tecnologia

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