Conheça tecnologias do dia a dia criadas graças à exploração espacial

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré nos leva a uma viagem pelo espaço. Mas não tão longe como pode parecer. Vamos conhecer tecnologias inovadoras ligadas a agências espaciais, como a Nasa, e, que depois, acabaram indo parar nas mãos do grande público. Entre os destaques: câmera de telefones celulares, ferramentas sem fio, termômetros e os winglet. Por outro lado, alerta Sudré, existem mitos sobre produtos supostamente criados pela Nasa, como o velcro, teflon e até aquele famoso suco em pó "Tang". Isso mesmo! Acompanhe de onde surgiram esses mitos e, claro, as verdades sobre a origem dessas tecnologias. Ouça!