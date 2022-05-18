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CBN e a Tecnologia

Conheça os prós e contras das impressoras do mercado e qual é o modelo ideal

Quem explica é o comentarista de tecnologia, Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 11:18

Publicado em 

18 mai 2022 às 11:18
Impressora
Impressora Crédito: Pixabay
A impressora desconectou, o papel agarrou, o toner acabou... Essa saga já foi vivida por muitas pessoas que precisam lidar com impressoras no dia a dia. E mesmo com o advento da digitalização, algumas circunstâncias ainda dependem do papel, por isso ainda não podemos deixar as impressoras de lado. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré fala sobre os principais modelos, como escolher a impressora ideal para seu uso e destaca os prós e contras de tecnologias de impressão encontradas no mercado. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 18-05-22

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