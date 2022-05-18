Conheça os prós e contras das impressoras do mercado e qual é o modelo ideal

A impressora desconectou, o papel agarrou, o toner acabou... Essa saga já foi vivida por muitas pessoas que precisam lidar com impressoras no dia a dia. E mesmo com o advento da digitalização, algumas circunstâncias ainda dependem do papel, por isso ainda não podemos deixar as impressoras de lado. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré fala sobre os principais modelos, como escolher a impressora ideal para seu uso e destaca os prós e contras de tecnologias de impressão encontradas no mercado. Acompanhe!