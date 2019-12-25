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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça os principais riscos em tecnologia para 2020 e evite golpes

Gilberto Sudré elenca os principais riscos esperados para 2020 no mundo virtual

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 11:14

Publicado em 

25 dez 2019 às 11:14
Tecnologia Crédito: Freepik
O CBN e a Tecnologia desta quarta-feira é na data do Natal, mas o comentarista Gilberto Sudré já está em clima de Ano Novo. No quadro, ele elenca os principais riscos esperados para 2020 no mundo virtual. Entre as principais ameças estão os ataques de vírus por meio do Windows 7 - em fase final de funcionamento - e roubos de senhas por meio de plataformas de entretenimento, além de golpes com material pornográficos e envolvendo instituições financeiras. Como se preparar e não ser vítima de algum desses golpes? Ouça o quadro!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 6.41s - 25-12-19

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