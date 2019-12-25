Conheça os principais riscos em tecnologia para 2020 e evite golpes

O CBN e a Tecnologia desta quarta-feira é na data do Natal, mas o comentarista Gilberto Sudré já está em clima de Ano Novo. No quadro, ele elenca os principais riscos esperados para 2020 no mundo virtual. Entre as principais ameças estão os ataques de vírus por meio do Windows 7 - em fase final de funcionamento - e roubos de senhas por meio de plataformas de entretenimento, além de golpes com material pornográficos e envolvendo instituições financeiras. Como se preparar e não ser vítima de algum desses golpes? Ouça o quadro!