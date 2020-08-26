Conheça os mitos e verdades sobre a internet via satélite  

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque que, nos últimos tempos, muito tem se falado sobre o acesso à internet via satélite. Mas será que você sabe, em detalhes, como ela funciona? "Temos várias empresas que oferecem esse serviço no Brasil, mas nem sempre a alternativa é bem entendida. Entre os mitos e verdades que existem sobre ela temos, por exemplo, de que a internet via satélite é uma tecnologia defasada e de que ela não funciona em dias de chuva", explica. Acompanhe as explicações completas de Sudré!