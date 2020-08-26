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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça os mitos e verdades sobre a internet via satélite  

Ouça as dicas de Gilberto Sudré

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 11:05

Publicado em 

26 ago 2020 às 11:05
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque que, nos últimos tempos, muito tem se falado sobre o acesso à internet via satélite. Mas será que você sabe, em detalhes, como ela funciona? "Temos várias empresas que oferecem esse serviço no Brasil, mas nem sempre a alternativa é bem entendida. Entre os mitos e verdades que existem sobre ela temos, por exemplo, de que a internet via satélite é uma tecnologia defasada e de que ela não funciona em dias de chuva", explica. Acompanhe as explicações completas de Sudré!
CBN e a Tecnologia - 26-08-20

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