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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça os melhores Apps para transformar áudio em texto

As dicas são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 11:31

Publicado em 

23 out 2019 às 11:31
Quem é que nunca teve aquela necessidade de converter os arquivos de voz e áudio do celular em texto? Afinal, transcrever mensagens muito longas é uma verdadeira missão, ainda mais em tempos corridos. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré preparou uma seleção dos melhores aplicativos para transformar áudio em texto. Em destaque:
- Google Docs
- SpeechTexter
- Dragon Speech Recognition
- Aplicativo nativo do Windows
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 23-10-19

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