Conheça os melhores Apps para transformar áudio em texto

Quem é que nunca teve aquela necessidade de converter os arquivos de voz e áudio do celular em texto? Afinal, transcrever mensagens muito longas é uma verdadeira missão, ainda mais em tempos corridos. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré preparou uma seleção dos melhores aplicativos para transformar áudio em texto. Em destaque: