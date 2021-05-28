Conheça os golpes mais comuns no WhatsApp e como se proteger

Você é daqueles que não consegue ficar alguns minutos sem mexer no WhatsApp e "resolve" boa parte da sua vida por lá? O alerta desta edição do "CBN e a Tecnologia" é pra você! Os golpistas estão cada vez mais ativos no aplicativo de mensagens instantâneas. Gilberto Sudré nos apresenta quais são os tipos de golpes mais populares no comunicador e como se proteger contra eles. E vai mais um alerta: tem golpe novo na "praça". Os cibercriminosos estão conseguindo clonar contas, mesmo com o segundo fator de autenticação. Fique atento as orientações do comentarista!