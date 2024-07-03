Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Conheça os dias e horários preferidos dos criminosos em fraudes bancárias

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 11:55

Publicado em 

03 jul 2024 às 11:55
Golpes por telefone dispararam na pandemia
Golpes por telefone dispararam na pandemia Crédito: Pixabay
Os golpes estão aí e, a princípio, podem acontecer a qualquer hora e dia. Mas não é bem assim! Um relatório divulgado recentemente afirma que existem horários onde eles são mais frequentes. A segunda-feira de madrugada e a terça-feira à noite são os dias e horários com maiores taxas de tentativas de golpes no sistema financeiro, segundo relatório divulgado pela IdWall, uma empresa de tecnologia especializada em prevenção a fraudes de identidade. As fraudes mais comuns foram em cartão de crédito, pagamento de boleto ou Pix falsos e comunicação fraudulenta. Em 2023, terça e sábado de madrugada eram os dias preferidos dos fraudadores.
O relatório da idwall tem como foco fraudes documentais e aponta que a foto e os furos feitos na carteira de identidade foram os elementos mais adulterados, sendo 90% das fraudes cometidas em RGs. O estudo foi feito com base nos dados coletados na prestação do serviço de verificação documental. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 03-07-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados