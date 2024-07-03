Conheça os dias e horários preferidos dos criminosos em fraudes bancárias

Os golpes estão aí e, a princípio, podem acontecer a qualquer hora e dia. Mas não é bem assim! Um relatório divulgado recentemente afirma que existem horários onde eles são mais frequentes. A segunda-feira de madrugada e a terça-feira à noite são os dias e horários com maiores taxas de tentativas de golpes no sistema financeiro, segundo relatório divulgado pela IdWall, uma empresa de tecnologia especializada em prevenção a fraudes de identidade. As fraudes mais comuns foram em cartão de crédito, pagamento de boleto ou Pix falsos e comunicação fraudulenta. Em 2023, terça e sábado de madrugada eram os dias preferidos dos fraudadores.