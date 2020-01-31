Conheça os comportamentos tecnológicos que causam estresse

Quem nunca ficou aflito pela quantidade de curtidas em uma foto? Ou ficou ansioso porque não recebia nenhuma notificação? Esses e outros comportamentos já atribularam muitos brasileiros, mas eles podem ser muito prejudiciais à diversos aspectos da vida de um ser humano, como o social e o psicológico. Nesta sexta-feira, no CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré aponta uma seleção de comportamentos tecnológicos que causam estresse e o que fazer para evitá-los. Confira!