Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

Conheça os comportamentos tecnológicos que causam estresse

Confira as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 13:13

Publicado em 

31 jan 2020 às 13:13
Quem nunca ficou aflito pela quantidade de curtidas em uma foto? Ou ficou ansioso porque não recebia nenhuma notificação? Esses e outros comportamentos já atribularam muitos brasileiros, mas eles podem ser muito prejudiciais à diversos aspectos da vida de um ser humano, como o social e o psicológico. Nesta sexta-feira, no CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré aponta uma seleção de comportamentos tecnológicos que causam estresse e o que fazer para evitá-los. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 31-01-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados