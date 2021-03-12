Conheça os apps que mais compartilham seus dados com terceiros

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque que especialistas em segurança resolveram analisar as etiquetas dos aplicativos mais populares para elencar quais deles desrespeitam mais a privacidade de seus usuários. De todos os softwares analisados, mais da metade (52%) compartilham os dados coletados com terceiros, incluindo parceiros comerciais ou empresas que pagam para comprá-los. Os números te impressionam? Gilberto analisa!