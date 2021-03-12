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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça os apps que mais compartilham seus dados com terceiros

Ouça as dicas de Gilberto Sudré

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:34

Publicado em 

12 mar 2021 às 11:34
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque que especialistas em segurança resolveram analisar as etiquetas dos aplicativos mais populares para elencar quais deles desrespeitam mais a privacidade de seus usuários. De todos os softwares analisados, mais da metade (52%) compartilham os dados coletados com terceiros, incluindo parceiros comerciais ou empresas que pagam para comprá-los. Os números te impressionam? Gilberto analisa!
CBN e a Tecnologia - 12-03-21

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