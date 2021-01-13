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Conheça os aplicativos que são alternativa ao WhatsApp

As dicas são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 14:05

Publicado em 

13 jan 2021 às 14:05
O Facebook, proprietário do Whatsapp, anunciou que o aplicativo de mensagens mais utilizado no Brasil vai deixar de funcionar em uma série de aparelhos antigos - tanto do iOS quanto do Android. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta quais são os aplicativos que podem ser usados como alternativa ao Whatsapp: é o caso do Signal, Telegram, Skype, Viber, WeChat, Facebook Messenger, GoogleMeet e ICQ. Confira as dicas do comentarista!
CBN e a Tecnologia - 4.10s - 13-01-21.mp3
 

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