Conheça os acessórios que transformam sua TV antiga em smart

Se atualmente a maioria das televisões disponíveis no mercado já é do modelo smart, há alguns anos, o cenário era totalmente diferente. Televisão era para assistir a programação televisiva e ponto. Agora, a TV acessa a internet, possui diversas aplicações, e em alguns casos, até conversa com você! Mas se na sua casa, ainda resta algum televisor da antiga geração e que tenha entrada HDMI, saiba que é possível transformá-lo em smart com um pequeno acessório, bem mais barato do que um investimento em uma nova TV. Quem aponta qual acessório é esse e os modelos disponíveis para compra é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia! Acompanhe!