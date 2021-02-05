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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça os acessórios que transformam sua TV antiga em smart

As dicas são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 12:39

Publicado em 

05 fev 2021 às 12:39
Se atualmente a maioria das televisões disponíveis no mercado já é do modelo smart, há alguns anos, o cenário era totalmente diferente. Televisão era para assistir a programação televisiva e ponto. Agora, a TV acessa a internet, possui diversas aplicações, e em alguns casos, até conversa com você! Mas se na sua casa, ainda resta algum televisor da antiga geração e que tenha entrada HDMI, saiba que é possível transformá-lo em smart com um pequeno acessório, bem mais barato do que um investimento em uma nova TV. Quem aponta qual acessório é esse e os modelos disponíveis para compra é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia! Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 05-02-21

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