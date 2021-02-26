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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça formas alternativas ao celular para usar o Whatsapp

Ouça Gilberto Sudré

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 12:12

Publicado em 

26 fev 2021 às 12:12
Atualmente, o Whatsapp só funciona em celulares e no computador através de seu formato web. O Whatsapp já prometeu o recurso de instalar o aplicativo em outros aparelhos, mas a função ainda continua em teste, sem previsão de ser disponibilizada aos usuários. Além disso, usar a ferramenta apenas no celular pode ser cansativo, por causa da tela pequena. Que tal usar sua conta de Whatsapp no tablet? Como fazer isto? Quem traz as dicas é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia!
CBN e a Tecnologia - 26-02-21

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