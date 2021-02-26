Conheça formas alternativas ao celular para usar o Whatsapp

Atualmente, o Whatsapp só funciona em celulares e no computador através de seu formato web. O Whatsapp já prometeu o recurso de instalar o aplicativo em outros aparelhos, mas a função ainda continua em teste, sem previsão de ser disponibilizada aos usuários. Além disso, usar a ferramenta apenas no celular pode ser cansativo, por causa da tela pequena. Que tal usar sua conta de Whatsapp no tablet? Como fazer isto? Quem traz as dicas é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia!