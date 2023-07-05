Conheça as redes sociais que aparecem como "rivais" do Twitter

Uma coleção de decisões erradas foi o resultado do Twitter depois da sua compra pelo Elon Musk. Mas como a Internet não perdoa, além da fuga de usuários, novos concorrentes já aparecem para ocupar o espaço da rede social do passarinho. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer as novas redes sociais que estão para ocupar o espaço do Twitter. Entre elas estão a Mastodon, Bluesky e a Threads. Esta última é o mais novo alvo de discussões nas redes.