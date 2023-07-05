Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Conheça as redes sociais que aparecem como "rivais" do Twitter

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 11:22

Publicado em 

05 jul 2023 às 11:22
twitter
twitter Crédito: Pixabay
Uma coleção de decisões erradas foi o resultado do Twitter depois da sua compra pelo Elon Musk. Mas como a Internet não perdoa, além da fuga de usuários, novos concorrentes já aparecem para ocupar o espaço da rede social do passarinho. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer as novas redes sociais que estão para ocupar o espaço do Twitter. Entre elas estão a Mastodon, Bluesky e a Threads. Esta última é o mais novo alvo de discussões nas redes. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 05-07-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados