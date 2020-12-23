Conheça as ferramentas virtuais para confraternizar sem aglomerar

O Natal deste ano vai ser diferente para muitos capixabas. A pandemia do novo coronavírus alterou as formas de convívio social e impôs o distanciamento até mesmos das pessoas que amamos. Mas, em meio ao espírito natalino, para aproximar - virtualmente - as pessoas, Gilberto Sudré, neta edição do CBN e a Tecnologia, dá dicas de ferramentas digitais que podem promover momentos de confraternização sem aglomeração. São recursos de videoconferência para reunir toda a família através das telas, um site para sorteio virtual de amigo oculto e até um bingo online para jogar entre os familiares. Confira!