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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça as ferramentas virtuais para confraternizar sem aglomerar

As dicas são de Gilberto Sudré

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:26

Publicado em 

23 dez 2020 às 12:26
O Natal deste ano vai ser diferente para muitos capixabas. A pandemia do novo coronavírus alterou as formas de convívio social e impôs o distanciamento até mesmos das pessoas que amamos. Mas, em meio ao espírito natalino, para aproximar - virtualmente - as pessoas, Gilberto Sudré, neta edição do CBN e a Tecnologia, dá dicas de ferramentas digitais que podem promover momentos de confraternização sem aglomeração. São recursos de videoconferência para reunir toda a família através das telas, um site para sorteio virtual de amigo oculto e até um bingo online para jogar entre os familiares. Confira!
CBN e a Tecnologia - 23-12-20

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