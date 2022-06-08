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Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Conheça a rede social "BeReal", que quer mostrar pessoas reais, sem filtro e edição

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 11:10

Publicado em 

08 jun 2022 às 11:10
BeReal
BeReal Crédito: Reprodução/BeReal
"Primeira plataforma espontânea e imprevisível onde você pode compartilhar, uma vez por dia, seus momentos mais autênticos com seus amigos através de fotos". Essa é a proposta da BeReal, que está no ranking de aplicativos de redes sociais mais baixados do mundo da App Store, da Apple. Na Google Play Store, o app está no top 5. Mas, afinal, o que essa rede social de fato é? Como a própria descrição diz, "todos os dias, em horários variados, os usuários recebem uma notificação em seus smartphones para tirar uma foto e compartilhar exatamente o que estão fazendo naquele momento" - tudo isso sem filtro e sem edição! Quem traz mais detalhes é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. Ouça!
CBN e a Tecnologia - 07-05-22

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