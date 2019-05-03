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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça a nova tendência no país dos celulares refabricados

As dicas e orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 11:40

Publicado em 

03 mai 2019 às 11:40
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré fala sobre uma nova tendência no País: os celulares refabricados! Trata-se da comercialização dos chamados “refurbished” - refabricados ou reformados, em tradução. Esse termo é associado a aparelhos eletrônicos que eram peças de mostruário e retornaram ao fabricante; que foram consertados após não terem sido aprovados em um dos testes da linha de produção ou ainda que estão fora de linha. Vale a pena adquiri-los? Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 26-04-19

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