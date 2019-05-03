Conheça a nova tendência no país dos celulares refabricados

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré fala sobre uma nova tendência no País: os celulares refabricados! Trata-se da comercialização dos chamados “refurbished” - refabricados ou reformados, em tradução. Esse termo é associado a aparelhos eletrônicos que eram peças de mostruário e retornaram ao fabricante; que foram consertados após não terem sido aprovados em um dos testes da linha de produção ou ainda que estão fora de linha. Vale a pena adquiri-los? Confira!