Conheça a lista dos aplicativos e vídeos mais baixados de 2019

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré, já no clima de final de ano, nos apresenta os aplicativos mais populares entre o público brasileiro neste ano de 2019. Nesta semana um ranking da Apple apontou que o WhatsApp foi o aplicativo gratuito mais baixado. Instagram, YouTube, Facebook e Messenger, que vêm se revezando entre os mais populares nos últimos anos e aparecem com o maior volume de downloads na App Store no ano. Sudré também nos apresenta no sistema Android e os vídeos mais curtidos no YouTube.