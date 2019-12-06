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CBN E A TECNOLOGIA

Conheça a lista dos aplicativos e vídeos mais baixados de 2019

Ouça o comentário de Gilberto Sudré

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 11:54

Publicado em 

06 dez 2019 às 11:54
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré, já no clima de final de ano, nos apresenta os aplicativos mais populares entre o público brasileiro neste ano de 2019. Nesta semana um ranking da Apple apontou que o WhatsApp foi o aplicativo gratuito mais baixado. Instagram, YouTube, Facebook e Messenger, que vêm se revezando entre os mais populares nos últimos anos e aparecem com o maior volume de downloads na App Store no ano. Sudré também nos apresenta no sistema Android e os vídeos mais curtidos no YouTube.
CBN e a Tecnologia - 06-12-19.mp3

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