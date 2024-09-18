Confira os celulares mais vendidos da história!

Os celulares mais vendidos da história. Qual foi seu primeiro celular, você se lembra? Pois na história dos celulares tivemos alguns campeões de venda. O portal "TechTudo" elencou uma lista com sete dos celulares mais vendidos da história, inclusive com modelos que podem ser comprados até hoje. É sobre esse assunto que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Vamos a eles:
CBN - CBN e a Tecnologia - 18-09-24.mp3
1. Nokia 1100 — 250 milhões de unidades vendidas
2. iPhone 6 e iPhone 6 Plus — 220 milhões de unidades vendidas
3. Motorola RAZR V3 — 130 milhões de unidades vendidas
4. Nokia 3310 — 126 milhões de unidades vendidas
5. Samsung Galaxy S III — 70 milhões de unidades vendidas
6. iPhone X — 63 milhões de unidades vendidas
7. Motorola StarTAC — 60 milhões de unidades vendidas
[fontes: com informações de Apple (1, 2), GSM Arena (1, 2, 3, 4), Mobile Phone Museum (1, 2, 3, 4) Samsung]