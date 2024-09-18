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CBN e a Tecnologia

Confira os celulares mais vendidos da história!

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 11:19

Publicado em 

18 set 2024 às 11:19
iPhone X ao lado de um MacBook
iPhone X ao lado de um MacBook Crédito: Timothy H. Bennett
Os celulares mais vendidos da história. Qual foi seu primeiro celular, você se lembra? Pois na história dos celulares tivemos alguns campeões de venda. O portal "TechTudo" elencou uma lista com sete dos celulares mais vendidos da história, inclusive com modelos que podem ser comprados até hoje. É sobre esse assunto que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Vamos a eles:
CBN - CBN e a Tecnologia - 18-09-24.mp3
1. Nokia 1100 — 250 milhões de unidades vendidas
2. iPhone 6 e iPhone 6 Plus — 220 milhões de unidades vendidas
3. Motorola RAZR V3 — 130 milhões de unidades vendidas
4. Nokia 3310 — 126 milhões de unidades vendidas
5. Samsung Galaxy S III — 70 milhões de unidades vendidas
6. iPhone X — 63 milhões de unidades vendidas
7. Motorola StarTAC — 60 milhões de unidades vendidas
[fontes: com informações de Apple (1, 2), GSM Arena (1, 2, 3, 4), Mobile Phone Museum (1, 2, 3, 4) Samsung]

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