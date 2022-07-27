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CBN e a Tecnologia

Confira dicas de segurança para não perder os dados salvos no pendrive

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 11:15

Publicado em 

27 jul 2022 às 11:15
Pen drive
Pen Drive Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como destaque a segurança envolvendo os pendrives. Os pendrives são pequenos e conseguem armazenar muitas informações que podemos levar para todos os locais. Acontece que por trás de todas essas facilidades se escondem algumas vulnerabilidades e riscos no seu uso. Pensando nisso, Gilberto Sudré explica como evitar a perda de dados gravados nesses dispositivos e seu uso como vetor de invasão de computadores. Confira as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 27-07-22

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