Confira dicas de segurança para não perder os dados salvos no pendrive

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como destaque a segurança envolvendo os pendrives. Os pendrives são pequenos e conseguem armazenar muitas informações que podemos levar para todos os locais. Acontece que por trás de todas essas facilidades se escondem algumas vulnerabilidades e riscos no seu uso. Pensando nisso, Gilberto Sudré explica como evitar a perda de dados gravados nesses dispositivos e seu uso como vetor de invasão de computadores. Confira as explicações completas!