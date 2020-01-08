Conexão 5G deverá ser tendência em 2020

O CBN e Tecnologia desta quarta-feira (08) fala sobre a conexão do 5G! Futuro ou presente? A previsão é que a velocidade seja de cinco a 20 vezes maior do que a atual rede 4G. Outro benefício da nova tecnologia é a menor latência, essencial para veículos autônomos, drones, robôs e servidores na nuvem. Nos EUA, 12% dos 165 milhões de smartphones em uso já possuem acesso à geração.