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CBN E A TECNOLOGIA

Conexão 5G deverá ser tendência em 2020

Confira a análise do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 13:15

Publicado em 

08 jan 2020 às 13:15
O CBN e Tecnologia desta quarta-feira (08) fala sobre a conexão do 5G! Futuro ou presente? A previsão é que a velocidade seja de cinco a 20 vezes maior do que a atual rede 4G. Outro benefício da nova tecnologia é a menor latência, essencial para veículos autônomos, drones, robôs e servidores na nuvem. Nos EUA, 12% dos 165 milhões de smartphones em uso já possuem acesso à geração.
No Brasil, o leilão das frequências que serão usadas na implantação de redes 5G está prevista para o segundo semestre desse ano. Mas será que os modelos de celular mais esperados para 2020 serão compatíveis com essa estrutura? É isso que vamos saber com o comentarista Gilberto Sudré.
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 08-01-20
 

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