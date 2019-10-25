Conectados: Idosos vão aprender a usar aplicativos no smartphone

Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque a relação entre os idosos com a tecnologia. Uma faculdade particular de Vila Velha vai oferecer dois dias de aulas gratuitas para adultos com idade mais avançada e idosos que queiram aprender a utilizar os principais aplicativos dos smartphones. As vagas são para este sábado (26) e para outra turma no dia 09 de novembro.
O projeto intitulado de “Eu no Celular” visa ensinar maneiras práticas para que esse público utilize os diversos aplicativos de celular como Instagram, aplicativos de banco e as demais necessidades que os próprios alunos levarem durante a oficina. O curso será de 08h às 11h. Quem também participa da conversa é Weverton Barros, professor de Engenharia Mecânica da Faculdade Multivix e coordenador do projeto "Eu no Celular". Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 25-10-19