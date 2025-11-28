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CBN e a Tecnologia

Compras e golpe? As tecnologias usadas pelos cibercriminosos para enganar na Black Friday!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 28 de Novembro de 2025 às 11:20

Publicado em 

28 nov 2025 às 11:20
Black Friday, compras, desconto
Black Friday, compras, desconto Crédito: Pexels
O dia chegou! A cada ano, a tecnologia dos produtos melhora em avanços que também tornam os pagamentos e até as ferramentas de busca de ofertas mais sofisticados. Toda Black Friday traz alguma inovação, mas não é só a parte benigna do feirão de descontos que se renova: os hackers e golpistas em geral também aprimoram suas táticas, encontrando novas maneiras de enganar os usuários. Este é o alerta do comentarista Gilberto Sudré nesta edição do "CBN e a Tecnologia". 
CBN - CBN E A TECNOLOGIA - 13.26s - 28-11-25.mp3

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