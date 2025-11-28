Compras e golpe? As tecnologias usadas pelos cibercriminosos para enganar na Black Friday!

O dia chegou! A cada ano, a tecnologia dos produtos melhora em avanços que também tornam os pagamentos e até as ferramentas de busca de ofertas mais sofisticados. Toda Black Friday traz alguma inovação, mas não é só a parte benigna do feirão de descontos que se renova: os hackers e golpistas em geral também aprimoram suas táticas, encontrando novas maneiras de enganar os usuários. Este é o alerta do comentarista Gilberto Sudré nesta edição do "CBN e a Tecnologia".