Comprar o último e mais moderno modelo de smartphones: vale a pena?

Todo ano é a mesma coisa. Chega aquele momento quando as gigantes da tecnologia fazem de tudo para convencer você a atualizar seus celulares. Recentemente, o Google lançou os mais novos aparelhos Pixel 9, seguido pela Apple, que revelou o iPhone 16. É sobre esse assunto que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Será que vale a pena o investimento? O comentarista explica se faz sentido comprar o último modelo de smartphone e também conhecer algumas dicas de como aumentar a vida útil do aparelho.