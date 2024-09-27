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CBN e a Tecnologia

Comprar o último e mais moderno modelo de smartphones: vale a pena?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 11:38

Publicado em 

27 set 2024 às 11:38
Apresentação do novo iPhone 13, da Apple
Apple Crédito: Reuters/Folhapress
Todo ano é a mesma coisa. Chega aquele momento quando as gigantes da tecnologia fazem de tudo para convencer você a atualizar seus celulares. Recentemente, o Google lançou os mais novos aparelhos Pixel 9, seguido pela Apple, que revelou o iPhone 16. É sobre esse assunto que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Será que vale a pena o investimento? O comentarista explica se faz sentido comprar o último modelo de smartphone e também conhecer algumas dicas de como aumentar a vida útil do aparelho.
CBN - CBN e a Tecnologia - 27-09-24.mp3

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