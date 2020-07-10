Compartilha a internet com o vizinho? Entenda os riscos desta medida

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz um importante alerta: a iniciativa de compartilhar o sinal de internet junto ao seu vizinho, além de trazer riscos à privacidade, também pode trazer implicações jurídicas. Quer saber quais são? De início, Gilberto Sudré já explica: "Há um problema contratual. Quando você faz a contratação do sinal de Internet junto ao seu provedor o contrato estabelece que você não pode compartilhar esse acesso a outras unidades residenciais", explica. Esse hábito, se investigado, pode levar até o pagamento de multa por parte da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). E tem mais: "quando você compartilha a sua rede com seu vizinho, todo o tráfego da sua rede e do seu vizinho, saem e partem através do seu acesso, sem diferenciação. Se seu vizinho faz alguma ação ilícita na Internet, o que vai ficar registrado é que aquele ato partiu da sua rede". Acompanhe as explicações!