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CBN e a Tecnologia

Como usar a IA sem deixar brecha para golpes?

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 12 de Dezembro de 2025 às 11:15

Publicado em 

12 dez 2025 às 11:15
A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada quando usada de maneira consciente (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock)
[Edicase]A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada quando usada de maneira consciente (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock) Crédito: IA
A Inteligência Artificial chegou silenciosamente à vida cotidiana. Hoje, é possível ter robôs capazes de limpar a casa, organizar tarefas, sugerir rotinas e até prever necessidades. Mas quanto mais dispositivos inteligentes entram no lar, maior é a responsabilidade de proteger o computador, a rede e os dados pessoais. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos descobrir como aproveitar o melhor da tecnologia sem deixar brechas para golpes, vazamentos e confusões digitais. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 12-12-25.mp3

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