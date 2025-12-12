Como usar a IA sem deixar brecha para golpes?

A Inteligência Artificial chegou silenciosamente à vida cotidiana. Hoje, é possível ter robôs capazes de limpar a casa, organizar tarefas, sugerir rotinas e até prever necessidades. Mas quanto mais dispositivos inteligentes entram no lar, maior é a responsabilidade de proteger o computador, a rede e os dados pessoais. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos descobrir como aproveitar o melhor da tecnologia sem deixar brechas para golpes, vazamentos e confusões digitais. Ouça a conversa completa!