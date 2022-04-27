Como será o futuro do Twitter?

O Twitter é uma rede social que, apesar de poucos usuários em comparação com o Facebook ou Instagram, reúne os mais influentes políticos, jornalistas, cientistas e artistas. Agora, ela acaba de ser comprada pelo bilionário Elon Musk. Isso significa mudanças? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque alguns sinais do que vem por aí na rede social. “Liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional, e o Twitter é a praça digital onde temas vitais para o futuro da humanidade são debatidas”, afirmou Musk em um comunicado nesta segunda-feira (25). Ele também deu sinais do que pretende mudar na plataforma: "Quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando bots de spam (robôs que replicam mensagens) e autenticando todos os humanos".