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CBN e a Tecnologia

Como se proteger ao usar Wi-Fi e computadores públicos? Especialista orienta!

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 11:24

Publicado em 

14 out 2022 às 11:24
E-mail, mensagem, internet
E-mail, mensagem, internet Crédito: Pixabay
Você já precisou utilizar computadores públicos para fazer algum trabalho, mandar algum e-mail de última hora? Utilizar dispositivos de lan houses, computadores de amigos e aqueles disponíveis em hotéis ainda são uma realidade. E é sobre este tema que Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Vamos conhecer algumas dicas para reduzir o risco de ter seus dados vazados ao usar computadores públicos e utilizar Wifi público, como os disponibilizados por prefeituras. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 14-10-22

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