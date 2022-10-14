Como se proteger ao usar Wi-Fi e computadores públicos? Especialista orienta!

Você já precisou utilizar computadores públicos para fazer algum trabalho, mandar algum e-mail de última hora? Utilizar dispositivos de lan houses, computadores de amigos e aqueles disponíveis em hotéis ainda são uma realidade. E é sobre este tema que Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Vamos conhecer algumas dicas para reduzir o risco de ter seus dados vazados ao usar computadores públicos e utilizar Wifi público, como os disponibilizados por prefeituras. Ouça a conversa completa!