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CBN e a Tecnologia

Como se manter seguro ao usar apps de encontros e relacionamentos

As orientações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 12:26

Publicado em 

26 jan 2022 às 12:26
Tinder, aplicativo de relacionamento, app, namoro, paquera
Gilberto Sudré aponta os cuidados ao usar sites e apps de relacionamento Crédito: Pexels
Os golpistas atualizam sua forma de agir para aproveitar os comportamentos da sociedade. E a nova onda utiliza os aplicativos de encontros e relacionamentos para atrair suas vítimas. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré orienta sobre como minimizar as chances de não cair num possível golpe e, claro, como se proteger desse tipo de ameaça. No último final de semana, dois casos chamaram atenção no noticiário local: um sequestro no qual a vítima foi esfaqueada e um assassinato, com características de latrocínio. De acordo com as informações iniciais que ainda carecem de confirmação das investigações, em ambos os crimes as vítimas conheceram seus algozes em encontros pela rede. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 26-01-22

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