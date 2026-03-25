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CBN e a Tecnologia

Como saber se uma chamada telefônica é IA ou não? Especialista explica!

Ouça as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 25 de Março de 2026 às 11:29

Portal Edicase

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Publicado em 

25 mar 2026 às 11:29
A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada quando usada de maneira consciente (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock)
[Edicase]A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada quando usada de maneira consciente (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock) Crédito: IA
Vai o alerta! Especialistas na área de tecnologia da informação alertam que há um crescimento significativo de fraudes feitas em chamadas falsas usando deepfakes de áudio. Esta é uma ameaça emergente que está permitindo que criminosos contornem mecanismos de autenticação, manipulem funcionários e desencadeiem fraudes financeiras de alto impacto. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos saber se é possível identificar se uma chamada telefônica é Inteligência Artificial (IA) ou não. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 25-03-26.mp3

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