Como saber se uma chamada telefônica é IA ou não? Especialista explica!

Vai o alerta! Especialistas na área de tecnologia da informação alertam que há um crescimento significativo de fraudes feitas em chamadas falsas usando deepfakes de áudio. Esta é uma ameaça emergente que está permitindo que criminosos contornem mecanismos de autenticação, manipulem funcionários e desencadeiem fraudes financeiras de alto impacto. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos saber se é possível identificar se uma chamada telefônica é Inteligência Artificial (IA) ou não. Ouça a conversa completa!