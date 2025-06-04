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CBN e a Tecnologia

Como saber se estão usando o seu CPF? Entenda!

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 04 de Junho de 2025 às 11:17

Publicado em 

04 jun 2025 às 11:17
CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG
CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG Crédito: Edson Chagas
Recebemos quase que semanalmente notícias de vazamento de dados na Internet. Os resultados destes vazamentos são que seu CPF, nome ou até sua foto podem estar sendo usados por golpistas sem você saber de nada. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos saber como estão sendo utilizados os seus dados. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 04-06-25.mp3
Os sites onde você pode consultar!
- https://cadastropre.com.br/
- https://registrato.bcb.gov.br/registrato/
- RedeSIM: Busca por “Redesim proteger CPF” no Google
- https://haveibeenpwned.com/
- https://dehashed.com/
- DarkWeb: Logar no Gmail e em outra aba acessar myactivity.google.com/dark-web-report

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