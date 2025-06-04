Como saber se estão usando o seu CPF? Entenda!

Recebemos quase que semanalmente notícias de vazamento de dados na Internet. Os resultados destes vazamentos são que seu CPF, nome ou até sua foto podem estar sendo usados por golpistas sem você saber de nada. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos saber como estão sendo utilizados os seus dados.
CBN - CBN e a Tecnologia - 04-06-25.mp3
Os sites onde você pode consultar!
- https://cadastropre.com.br/
- https://registrato.bcb.gov.br/registrato/
- RedeSIM: Busca por “Redesim proteger CPF” no Google
- https://haveibeenpwned.com/
- https://dehashed.com/
- DarkWeb: Logar no Gmail e em outra aba acessar myactivity.google.com/dark-web-report