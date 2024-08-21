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CBN e a Tecnologia

Como saber as informações que o Google tem sobre você!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 11:38

Publicado em 

21 ago 2024 às 11:38
Pesquisa no Google
Pesquisa no Google Crédito: Pixabay
Já sabemos que sites e redes sociais coletam muitos dados a nosso respeito e o Google é um deles. A preocupação de muitas pessoas é apagar o seu histórico de navegação. Mas você sabia que mesmo que você apague esta informação do seu navegador o Google ainda tem tudo registrado? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer como apagar as suas informações privadas que o Google tem sobre você. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 21-08-24.mp3

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