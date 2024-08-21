Como saber as informações que o Google tem sobre você!

Já sabemos que sites e redes sociais coletam muitos dados a nosso respeito e o Google é um deles. A preocupação de muitas pessoas é apagar o seu histórico de navegação. Mas você sabia que mesmo que você apague esta informação do seu navegador o Google ainda tem tudo registrado? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer como apagar as suas informações privadas que o Google tem sobre você. Ouça a conversa completa!