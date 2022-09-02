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Como pais e responsáveis podem fiscalizar as atividades virtuais das crianças e adolescentes

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 11:02

Publicado em 

02 set 2022 às 11:02
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia Crédito: Freepik
Nas últimas semanas temos noticiado informações envolvendo operações policiais contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Além disso, nesta quinta-feira (1º), a Polícia Civil do Espírito Santo identificou uma criança de 11 anos responsável por enviar ameaças com foto de uma arma de fogo, em uma rede social, para estudantes de uma escola da rede municipal de Vitória. Segundo as investigações, a criança de 11 anos que enviou a foto da arma estuda na escola. No entanto, ficou concluído que a arma não existe e, segundo a criança, a foto enviada para fazer ameaça aos colegas foi baixada da internet. O menino confessou ter enviado para os colegas de escola, mas disse que era uma brincadeira. Tema para Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e Tecnologia". Como pais e responsáveis podem fiscalizar as atividades virtuais das crianças e adolescentes? Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 31-08-22

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