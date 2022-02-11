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CBN e a Tecnologia

Como os hackers invadem os celulares? O que fazer para evitar?

Quem explica é o nosso comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 11:16

Publicado em 

11 fev 2022 às 11:16
Saiba como identificar aplicativos maliciosos no seu smartphone
Crédito: Pexels
Os golpes de criminosos pelos celulares estão cada vez mais frequentes. A sensação é de que os hackers encontram, cada vez mais, facilidade para acessarem os smartphones. Uma brecha na segurança do seu aparelho pode comprometer a sua identidade, privacidade e recursos sem que o usuário saiba. Os métodos dos hackers estão cada vez mais eficazes e indetectáveis?
No CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (11), Gilberto Sudré explica como é possível essa invasão dos hackers em nossos celulares e o que pode ser feito para não sofrer com esse tipo de dor de cabeça. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 11-02-22.mp3

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