Como os hackers invadem os celulares? O que fazer para evitar?

Os golpes de criminosos pelos celulares estão cada vez mais frequentes. A sensação é de que os hackers encontram, cada vez mais, facilidade para acessarem os smartphones. Uma brecha na segurança do seu aparelho pode comprometer a sua identidade, privacidade e recursos sem que o usuário saiba. Os métodos dos hackers estão cada vez mais eficazes e indetectáveis?
No CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (11), Gilberto Sudré explica como é possível essa invasão dos hackers em nossos celulares e o que pode ser feito para não sofrer com esse tipo de dor de cabeça. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 11-02-22.mp3