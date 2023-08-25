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CBN e a Tecnologia

Como organizar as fotos no celular? Especialista tem as dicas!

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 11:31

Publicado em 

25 ago 2023 às 11:31
Os perigos do compartilhamento excessivo de fotos nas redes sociais
fotos nas redes sociais Crédito: Pexels
O resultado de uma pesquisa divulgada pela "Max Spielmann" mostra que o momento vivido pelas câmeras digitais e profissionais está cada vez menos popular entre os amantes da fotografia. Isso porque 92,5% das fotos tiradas diariamente em todo o mundo são capturadas utilizando smartphones ao invés de câmeras fotográficas tradicionais. Em 2023, estima-se que, em média, cada pessoa tire 2.100 fotografias com seu smartphone. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz dicas e orientações sobre aplicativos que podem te ajudar a organizar fotos no celular.
CBN - CBN e a Tecnologia - 25-08-23

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