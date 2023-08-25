Como organizar as fotos no celular? Especialista tem as dicas!

O resultado de uma pesquisa divulgada pela "Max Spielmann" mostra que o momento vivido pelas câmeras digitais e profissionais está cada vez menos popular entre os amantes da fotografia. Isso porque 92,5% das fotos tiradas diariamente em todo o mundo são capturadas utilizando smartphones ao invés de câmeras fotográficas tradicionais. Em 2023, estima-se que, em média, cada pessoa tire 2.100 fotografias com seu smartphone. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz dicas e orientações sobre aplicativos que podem te ajudar a organizar fotos no celular.