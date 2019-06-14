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Como funciona o celular da Abin que será usado por Bolsonaro

Este é o aparelho que passará a ser usado por Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 11:30

Publicado em 

14 jun 2019 às 11:30
O vazamento de conversas trocadas via Telegram entre o procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro acendeu o sinal de alerta no governo Jair Bolsonaro: o presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros usarão, a partir de agora, celulares criptografados fornecidos pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
O celular entregue pela Abin é conhecido como Terminal de Comunicação Segura (TCS), um dispositivo criptografado que deve ser utilizado por autoridades para tratar de assuntos de interesse público. Além disso, não é possível instalar redes sociais, Whatsapp e Telegram. No CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (14), Gilberto Sudré explica o uso de celulares criptografados e como eles evitam os ataques cibernéticos. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 14-06-19

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