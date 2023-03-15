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CBN e a Tecnologia

Como esconder ou "ocultar" aplicativos no celular iPhone

Quem ensina é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Março de 2023 às 11:49

Publicado em 

15 mar 2023 às 11:49
Aplicativos
Aplicativos Crédito: Pixabay
Os golpes e roubos de celular são cada vez mais comuns. No "CBN e a Tecnologia" o comentarista Gilberto Sudré já abordou como esconder ou bloquear os aplicativos de banco do celular Android dos olhares curiosos de indevidos. Desta vez, vamos conhecer como esconder estes aplicativos no iPhone. Um dos destaques é o aplicativo aplicativo Cloak. O Cloak permite ocultar aplicativos selecionados do seu dispositivo, incluindo a tela inicial, biblioteca de aplicativos, notificações e muito mais. "Com as Zonas Seguras, você pode ocultar automaticamente os aplicativos selecionados ao sair de casa ou do trabalho. Essa pode ser uma maneira útil de ajudá-lo a manter o foco e evitar a tentação de usar determinados aplicativos em determinados horários do dia", informa. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 15-03-23.mp3

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