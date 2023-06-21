Como escolher o tipo de carregador ideal para o seu celular?

Com o tempo cada vez mais curto, uma das preocupações mais comuns dos usuários é a velocidade de recarga da bateria do smartphone. Por outro lado, os fabricantes usam em suas propagandas referências aos “watts” no carregador. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender o que significa watts na recarga dos celulares e como escolher o carregador certo para seu smartphone. Ouça a conversa completa!