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CBN e a Tecnologia

Como escolher o tipo de carregador ideal para o seu celular?

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 11:34

Publicado em 

21 jun 2023 às 11:34
carregador celular
carregador celular Crédito: Pixabay
Com o tempo cada vez mais curto, uma das preocupações mais comuns dos usuários é a velocidade de recarga da bateria do smartphone. Por outro lado, os fabricantes usam em suas propagandas referências aos “watts” no carregador. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender o que significa watts na recarga dos celulares e como escolher o carregador certo para seu smartphone. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN - CBN e a Tecnologia - 21-06-23.mp3

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