Como escolher o fone de ouvido mais indicado para sua rotina

Seja para o home office, homeschooling, ou simplesmente para ouvir música, os fones de ouvido se tornarão algo indispensável na rotina. Eles podem ser intra ou supra-auriculares, com ou sem fio, terem ou não microfones, e diversas outras funções. Mas como escolher o ideal para você? Quem vai ajudar na escolha é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. O comentarista vai explicar as particularidades de cada fone e qual é o melhor para cada função. Acompanhe!

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MAIS INFORMAÇÕES:

PRÓS E CONTRAS DOS INTRA-AURICULARES:

PRÓS- são leves e portáteis;

PRÓS- podem ser usados em exercícios físicos;

CONTRA - nem todos os modelos isolam os barulhos do ambiente (saiba mais abaixo);

CONTRA - ficam muito próximos ao ouvido.

PRÓS E CONTRAS DOS SUPRA-AURICULARES (CONCHA):

PRÓS - isolam melhor o som exterior, mesmo que não tenha cancelamento ativo de ruídos (saiba mais abaixo);

CONTRA - podem ser pesados e causar incômodos com o uso contínuo, especialmente em dias quentes e em quem usa óculos.

COM OU SEM FIO?

Tanto os modelos intra-auriculares quanto os supra-auriculares possuem opções com Bluetooth, que permite a conexão sem fio (wireless) – porém, eles costumam ser mais caros.

Se optar por um fone sem fio:

- confira se o seu computador (desktop ou laptop) possui Bluetooth para garantir a compatibilidade;

- em alguns modelos, a qualidade do microfone é menor para chamadas;

- pesquise sobre a duração da bateria e veja se a autonomia é o suficiente para o uso do dia a dia.

Se optar por um fone com fio:

- atenção para a entrada – a maioria dos celulares e notebooks possuem entrada P2, mas alguns smartphones mais modernos só aceitam USB-C ou Lightning (da Apple).

ISOLAMENTO DO SOM EXTERIOR

Existem opções com tecnologia de cancelamento ativo de ruído que amplificam essa capacidade de bloquear os sons de fora.

Ao optar por um fone com cancelamento ativo de ruído:

- pesquise quantos decibéis (dB) ele é capaz de bloquear;