Como enviar e-mail no modo confidencial e protegido

Você acha que mandar mensagem no e-mail é algo seguro? Fique atento! O e-mail, já apontam especialistas, é uma ferramenta reconhecidamente insegura! Mas vai a boa notícia: temos como melhorar essa segurança com algumas configurações. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré nos ajuda na tarefa de como enviar um e-mail protegido por meio do Gmail, um dos mais conhecidos e mais usados serviços de correio eletrônico do mundo. Confira as explicações completas!