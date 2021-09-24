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CBN  e a Tecnologia

Como enviar e-mail no modo confidencial e protegido

Quem explica é o comentarista de tecnologia, Gilberto Sudré

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 11:47

Publicado em 

24 set 2021 às 11:47
O assunto é: os anúncios excessivos que aparecem nos navegadores de internet
Crédito: Pixabay
Você acha que mandar mensagem no e-mail é algo seguro? Fique atento! O e-mail, já apontam especialistas, é uma ferramenta reconhecidamente insegura! Mas vai a boa notícia: temos como melhorar essa segurança com algumas configurações. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré nos ajuda na tarefa de como enviar um e-mail protegido por meio do Gmail, um dos mais conhecidos e mais usados serviços de correio eletrônico do mundo. Confira as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 24-09-21.mp3

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