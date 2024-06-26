Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Como administrar os seus aplicativos no celular?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 11:34

Publicado em 

26 jun 2024 às 11:34
Celular, smartphone, aplicativos
Celular, smartphone, aplicativos Crédito: Pixabay
Muitas vezes não nos damos conta da quantidade de aplicativos instalados no smartphone. Alguns instalamos para testar e esquecemos. Outros usamos uma única vez e ficam guardados. Todos estes aplicativos deixados para trás ocupam espaço de armazenamento e podem ser a causa de vulnerabilidades. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dicas de como organizar e gerenciar aplicativos instalados no celular. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia. - 26-06-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados