Como administrar os seus aplicativos no celular?

Muitas vezes não nos damos conta da quantidade de aplicativos instalados no smartphone. Alguns instalamos para testar e esquecemos. Outros usamos uma única vez e ficam guardados. Todos estes aplicativos deixados para trás ocupam espaço de armazenamento e podem ser a causa de vulnerabilidades. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dicas de como organizar e gerenciar aplicativos instalados no celular. Ouça a conversa completa!