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CBN E A TECNOLOGIA

Coisas que você não deve fazer no computador do trabalho

As recomendações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:04

Publicado em 

09 set 2020 às 11:04
Nesta edição do quadro "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz dicas importantes para quem utiliza um computador oferecido pela empresa que trabalha. Principalmente em tempos nos quais o home office ganhou destaque, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a possibilidade de misturar assuntos profissionais e pessoais é grande, alerta Sudré. Saiba o que você não deve fazer nesse computador profissional! Armazenar senhas e arquivos pessoais, como fotos, é um dos destaques. Nada também de compartilhar esse computador profissional com terceiros. Acompanhe as orientações!
CBN e a Tecnologia

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