Coisas que você não deve fazer no computador do trabalho

Nesta edição do quadro "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz dicas importantes para quem utiliza um computador oferecido pela empresa que trabalha. Principalmente em tempos nos quais o home office ganhou destaque, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a possibilidade de misturar assuntos profissionais e pessoais é grande, alerta Sudré. Saiba o que você não deve fazer nesse computador profissional! Armazenar senhas e arquivos pessoais, como fotos, é um dos destaques. Nada também de compartilhar esse computador profissional com terceiros. Acompanhe as orientações!